Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında diziseverlerle buluşan Zalim İstanbul'da yeni bölüm fragmanları heyecanla araştırılıyor. Yeni bölüme kısa bir süre kala iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul'un 25. bölümünde olacaklar...

Zalim İstanbul'un gelecek hafta ekranlara gelecek 25. yeni bölümünde;

Büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zalim İstanbul'un 24. bölümünde;

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor. Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor. Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor.

Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.