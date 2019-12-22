Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz'in planı ne?

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul, 23 Aralık Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara damga vuracak. Her hafta izleyenleri televizyon başına kilitleyen dizinin 24. bölümünde Nedim Ceren'i yalıdan göndermek isteyecek. Ceren bu durum karşısına yeniden Şeniz'e güvenmek zorunda kalacak. Şeniz ise yeni hamleleri hayata geçirecek. Peki, Şeniz'in planı işe yarayacak mı? İşte, Zalim İstanbul yeni bölümle ilgili ipuçları.

ZALİM İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nedim öğrendiklerinin etkisiyle alt üst olmuştur. Cemre’nin ise, artık dayanacak gücü kalmamıştır. Cenk’in karşı koymalarına rağmen Cemre, Nedim ile karşı karşıyadır ve artık Nedim gerçekleri biliyordur.

Ceren, Nedim’in kaydı izlediğini anlar. Nedim’e kendini anlatmayı denese de Nedim, Ceren’i arkada bırakmaya kararlıdır. Ceren ise, boşanmamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Agah oğlu ve yeğenin karşı karşıya kaldığında olabilecekleri kendi gözleriyle görmüştür. Artık duruma el koymanın zamanı gelmiştir Agah için. Cenk ve Nedim’in arasındaki buzları eritmek için düzenlediği gece, iki gencin ağır hesaplaşmasına dönüşecektir.

Şeniz ise, Nedim’in, Agah ile yaptığı anlaşmayı tersine çevirebilmek için planını devreye sokar.