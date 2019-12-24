Zalim İstanbul 24. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul'un yayınlanan 24. bölümünü, çeşitli nedenlerle televizyon başında takip edemeyen diziseverlerler, yeni günle birlikte internetten diziyi izlemek için sorgulmaya başladı. İşte, Zalim İstanbul'un 24. son bölümü...

Zalim İstanbul'un 23 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan 24. bölümünde;

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor. Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor.

Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor.

Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.