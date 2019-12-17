Zalim İstanbul 23. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un yayınlanan 23. bölümünü, çeşitli nedenlerle televizyon başında takip edemeyen diziseverlerler, yeni günle birlikte internetten diziyi izlemek için sorgulmaya başladı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...

Zalim İstanbul'un 16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan 23. bölümünde;

Ceren'in bebeğini kaybetmesi dengeleri değiştirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozları bir bir kaybetmesi onu daha da hırçınlaştırır. İlk hedefi de bebeğini elinden alan Şeniz'dir. Ceren kendine geldiğinde ölüm olayının arkasındaki kişiyi hemen tahmin eder. Soluğu köşkte alır ve Şeniz'i öldürmeye kalkar.

Nedim'in yetişmesi ile kurtulan Şeniz, iki cenderenin arasında kaldığını anlar. Nedim ve Ceren, iki ayrı noktadan Şeniz'i sıkıştırmaya başlar. Şeniz, bu durumdan kurtulabilmek için Agah kozunu kullanır. Nedim de, Şeniz'in planına fırsat tanır. Amcasını şirkete ayağına çağırarak babasında kalan haklarını geri ister.

Agah, yeğeninin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve düşüncelerinde Şeniz'e hak verir. Şirketin tüm hisselerinin eline geçmesi Karaçay ailesini yıkacak bir duruma yol açabileceğini gören Şeniz, ikinci koz olarak da oğlu Cenk'i doldurur. Cenk ve Nedim şirket yüzünden karşı karşıya kalırlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili yaşanan bir durum iki kuzeni tekrar düşman etmeye yeter...