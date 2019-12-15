Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak

Kanal D ekranlarına yayınlanan ve Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ile Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul, 16 Aralık Pazartesi akşamı yeni bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. İşte, Zalim İstanbul'un 23. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...

Zalim İstabul'un bu haftaki yeni bölümünde;

Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.

Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.

Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.