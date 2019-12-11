Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 16 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Yeni bölümden ilk fragman yakın zaman önce diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Nedim, Şeniz'e korku salacak. Nedim, yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlı olacak. İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı...
Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul’da gelecek hafta yayınlanacak bölümde heyecan yine dorukta olacak. İşte, Zalim İstanbul'un 23. bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;
Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar.
Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır.
Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.
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