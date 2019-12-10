Zalim İstanbul 22. bölüm tek parça izle - Şeniz planlar kuruyor

Dün akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul 22. bölümü ile nefes kesti. Zalim İstanbul 22. bölüm içerisinde yine yer yerinden oynadı. Kadrosunda pek çok ünlü ismin yer aldığı Zalim İstanbul dizisi 22. bölüm tek parça olarak izlenebilmektedir.

Zalim İstanbul dizisi 9 Aralık 2019 Pazartesi 22. son bölümünde yaşananlar:

Şeniz, evli çiftlerin balayına gitmesini ayarlayıp kötü planını devreye sokuyor. Balayına gitmeden önce Ceren'in vitamin ilaçlarını değiştirerek vicdansız hamlesini yapıyor.

Hiç bir şeyden haberleri olmayan gençler birlikte balayını geçirecekleri otellerine yerleşiyorlar. Hepsi bu durumdan oldukça rahatsızdırlar.

Balayında yaşananlar Cemre, Cenk ve Nedim'i derinden etkilerken Ceren, Şeniz'in kendisi hakkındaki kötü planından habersiz onun için delil toplama peşine düşüyor. Amacı Cemre ve Cenk'in evliliklerinin sahte olduğunu kanıtlamaktır.

Bu yüzden Şeniz'in kendisine verdiği kamerayı Cemrelerin odasına yerleştirir. İstediği bilgileri Şeniz için toplar; fakat, planın kendi ile ilgili olan kısmında en kötü zamanları yaşamaya başlar.

İçtiği ilaçlar bebeğinin düşmesine sebep olur. Hastanede bu durumu öğrenenler şok geçirirler; fakat, Şeniz elde ettiği başarıdan kaynaklı mutludur.

Bu mutluluğunun geçici olduğunu görmesi ise, Nedim'in bebeğin kaybından sonra ona ve Cenk'e söylediklerinde gizlidir...