Zalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle
Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Zalim İstanbul, bu hafta 20 bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümünde ayrı bir heyecan olan Zalim İstanbul'un 20. bölümünde Nedim, başta Agah Bey olmak üzere aldığı kararlarla herkesi şaşırtmaya devam etti. Son bölümün hemen ardından, diziyi internetten izlemeye yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Zalim İstanbul'un 20. bölümü...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından, diziyi televizyon başından takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'u internetten izlemek için araştırmalara başladı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...
ZALİM İSTANBUL'UN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 25 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde;
Nedim, herkesi şaşırtan bir olaya imza atıyor. Agah Beyin evden kovduğu Ceren'in köşke tekrar yerleşmesini sağlıyor. Agah Bey, Nedim'deki anlayamadığı değişiklik üzerine büyük şaşkınlık yaşıyor. İplerin elinden yavaş yavaş Nedim'in eline geçtiğini görüyor. Bunu da Nedim'im avukatıyla karşısına dikildiğinde anlıyor. Avukat köşkün ve şirketin tüm haklarının Nedim'e tekrar verilmesini istiyor.
Cemre ise, Nedim'in kendisini cezalandırmak için bu tavrı takındığını anlar. Katı tavrı karşısında yapabileceği bir şeyin olmadığını gören Cemre, Cenk ile birlikte köşkten taşınma aşamasına gelir. Cenk de, kendisini köşk ile tehdit eden Nedim'in savaşını kabul eder. Şeniz, tüm bu sürecin beklediği bir şekilde ilerlemesini önceden gördüğü için gardını buna göre alır.
Ceren, Nedim'in planladığı intikam planına katılarak elde edeceklerinin peşine düşer. Kovulduğu köşke patroniçe olarak dönmenin gururunu yaşar.
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