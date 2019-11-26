Zalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle
GeriTelevizyon Zalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
26.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zalim İstanbul 20 bölüm izle - Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Zalim İstanbul, bu hafta 20 bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümünde ayrı bir heyecan olan Zalim İstanbul'un 20. bölümünde Nedim, başta Agah Bey olmak üzere aldığı kararlarla herkesi şaşırtmaya devam etti. Son bölümün hemen ardından, diziyi internetten izlemeye yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Zalim İstanbul'un 20. bölümü...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından, diziyi televizyon başından takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'u internetten izlemek için araştırmalara başladı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...

ZALİM İSTANBUL'UN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 25 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde;

Nedim, herkesi şaşırtan bir olaya imza atıyor. Agah Beyin evden kovduğu Ceren'in köşke tekrar yerleşmesini sağlıyor. Agah Bey, Nedim'deki anlayamadığı değişiklik üzerine büyük şaşkınlık yaşıyor. İplerin elinden yavaş yavaş Nedim'in eline geçtiğini görüyor. Bunu da Nedim'im avukatıyla karşısına dikildiğinde anlıyor. Avukat köşkün ve şirketin tüm haklarının Nedim'e tekrar verilmesini istiyor.

Cemre ise, Nedim'in kendisini cezalandırmak için bu tavrı takındığını anlar. Katı tavrı karşısında yapabileceği bir şeyin olmadığını gören Cemre, Cenk ile birlikte köşkten taşınma aşamasına gelir. Cenk de, kendisini köşk ile tehdit eden Nedim'in savaşını kabul eder. Şeniz, tüm bu sürecin beklediği bir şekilde ilerlemesini önceden gördüğü için gardını buna göre alır.

Ceren, Nedim'in planladığı intikam planına katılarak elde edeceklerinin peşine düşer. Kovulduğu köşke patroniçe olarak dönmenin gururunu yaşar.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle