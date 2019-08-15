Zalim İstanbul 2. sezonundan ilk kareler geldi - Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte dizinin takipçileri sabırsızlanmaya başladı. 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 9. bölümü olan sezon finalinde, Ceren'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme ardından neler yaşanacağı 2. sezonda belli olacak. Peki, Zalim İstanbul yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, ekibi sette buluştu.
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti. Zalim İstanbul ekibi ikinci sezon için yoğun çalışmaya başladı.
Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak. Zalim İstanbul, yeni sezonda pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında olacak.
Zalim İstanbul yeni sezon tarihi netleşir netleşmez haberimizden ulaşabilirsiniz.
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