Zalim İstanbul 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Agah kimi seçecek?
Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul’un 8 Nisan Pazartesi saat 19.45'te ekranlara gelecek 2. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren 2. fragman yayınlandı. İlgiyle izlenecek dizinin yeni bölümünde Seher, kayınvalidesi Neriman ve Agah arasındaki anlaşmayı duyunca çok öfkelenecek. Öte yandan Agah, Nedim ile evlendireceği kişiyi seçecek. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 2. kez ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa süre kala, yeni bölüme dair kesitler içeren 2. fragman yayınlandı. İşte, Zalim İstanbul 2. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki 2. bölümünde;
Seher, satılık lafını duyduğunda beyninden vurulmuş halde elinde zarfla ok gibi fırlayıp Agah Karaçay’ın yüzüne çarpar utanmazlığını. Agah Bey ne olduğunu şaşırırken Seher, Ceren’in hırsı karşısında yerin dibinde girmiş haldedir. Evlatlarını ve eşyalarını toplayıp gitmeye kararlı Seher, yüreğindeki yangın gözündeki yaşla çocuklarını sığdırdığı otobüste bin parçaya daha bölünür.
Agah, Nedim’e karşı günah çıkarma durumunda bir anda Nedim’in ağzından dökülen kelimelerle heyecanlanırken, Karaçay köşkünün kapısındaki davetsiz misafirler Seher’in iplerini Agah’ın eline bırakır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle