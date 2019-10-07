Zalim İstanbul 14. Bölüm 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Zalim İstanbul , 7 Ekim Pazartesi günü 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Cemre ve Cenk'in evlilikleriyle konakta yer yerinden oynayacak. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak?
Zalim İstanbul 14. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cemre ve Cenk'in evlilikleri köşkü ayağa kaldırıyor!
Cenk, Amerika'ya gitme eğlencesi sırasında herkesi şok eden bir açıklama yapıyor. Cemre ile evlendiğini söyleyen Cenk'e ilk tepki annesi Şeniz'den geliyor. Haberi duyan Ceren ve Seher yıkılıyorlar. Agah olayın sonunda gelip duydukları karşısında Cenk'ten hesap soruyor. Şeniz, sakladıkları sırrın ortaya çıkmaması için Cenk'i bu yoldan döndürmeye çalışıyor. Cenk, aldığı kararın arkasında duruyor. Şeniz bu sefer rotasını Cemre'ye çeviriyor. Ona para teklif ederek bu oyunu sonlandırmasını istiyor. Cemre'nin olumsuz yanıtı üzerine Nedim ile onu kafalamaya çalışıyor. Nedim, Cemre ve Cenk'in evlendiklerini duyduğunda çok üzülüyor. Bu durum onun hırslanmasına neden oluyor. Yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyor.
Cemre ve Cenk'in evlilikleri ne kadar sürecek? Cemre, Şeniz'in teklifini kabul edecek mi? Cemre, Nedim'e evlilik oyununu açıklayacak mı? Ceren, Seher ve Agah Bey bu duruma nasıl bir tepki verecek?
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