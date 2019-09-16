Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul, pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Heyecanla beklenen dizinin bu haftaki bölümünde, Cemre Nedim'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Nefes kesen bir bölümün ardından Zalim İstanbul, 12. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Her pazartesi ekranlara gelen Zalim İstanbul'un yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Zalim İstanbul'un 16 Eylül tarihinde yayınlanan 11. bölümünde Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını sordu. Peki, dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte,dizinin yeni bölümüyle ilgili bazı ipuçları...
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.
Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.
Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.
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