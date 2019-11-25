Zahide Yetiş’in programı neden yok, bitti mi? Zahide Yetiş’le saat kaçta?
Zahide Yetiş’le programının her zamanki saatinde ekranda yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Sağlık bilgilerinin verildiği yemek tariflerinin paylaşıldığı Zahide Yetiş’le programı her gün saat 09.30’da başlıyordu. Peki, Zahide Yetiş’in programı neden yok, bitti mi? Zahide Yetiş’le saat kaçta?
Gündüz kuşağında yer alan programlardan Zahide Yetiş’lenin yayın saati değişti. Program takipçileri 'Zahide Yetiş’in programı neden yok, bitti mi? Zahide Yetiş’le saat kaçta?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda sabah 09.30'da yayınlamaya başlayan Zahide Yetiş’le artık saat 16.00'da izleyicilerle buluşacak.
Program sunucusu Zahide Yetiş, yeni saati sosyal medya hesabından duyurdu:
Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey, sağlıklı yaşamdan lezzetli tariflere, merak edilen sorulardan çarpıcı hayatlara, eğlenceli misafirlerden uzman konuklara hepsi ve çok daha daha fazlasıyla özlediğiniz saatimizde yani saat 16.00’da sizlerleyiz.
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