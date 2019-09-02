Zahide Yetiş'in programı ne zaman başlıyor?
Zahide Yetiş'le programının yeni sezon tarihi belli oldu. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan gündüz kuşağı programı Zahide Yetiş'le eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Peki, Zahide Yetiş'in programı ne zaman başlayacak?
"Zahide Yetiş’le"Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla 9 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Geçtiğimiz yıl akşam saatlerine doğru yayınlanan Zahide Yetiş'lenin yayın saati 2019-2020 sezonunda değişti. Damat Bayıldı programı nedeniyle sabah saatleri öne çekilen Zahide Yetiş'in programı hafta içi her gün saat 09.45'te Show TV'de olacak.
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