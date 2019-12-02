Zahide Yetiş neden yok? Saat kaçta yayınlanıyor?
Zahide Yetiş programında bir kez daha saat değişikliği yaşandı. 25-29 Kasım tarihlerinde saat 16.00'da ekranlarda olan Zahide Yetiş'lenin aynı saate ekranda olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Programın takipçileri, 'Zahide Yetiş neden yok?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Zahide Yetiş'in yeni saati...
Yeni sezonda sabah 09.30'da yayınlamaya başlayan Zahide Yetiş’le bir hafta boyunca 16.00'da yayınlanmıştı. Programda bir kez daha değişikliğe gidildi. Yeni saat bilgisi Show Tv yayın akışıyla geldi.
Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey, sağlıklı yaşamdan lezzetli tariflere, merak edilen sorulardan çarpıcı hayatlara, eğlenceli misafirlerden uzman konuklara hepsi ve çok daha daha fazlasıyla 2 Aralık itibariyle saat 9.30'da yayınlanıyor.
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