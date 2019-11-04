Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?
Sempatik sunucu Zahide Yetiş, kendi ismini taşıyan programıyla hafta içi her gün evlere konuk olmaya devam ediyor. Hamilelik haberini canlı yayında veren Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti. Peki, Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?
Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı ise Kütahyalıdır. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Küçük yaştayken anne-babası ayrılan Zahide Yetiş, babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü. Ortaokul ve lise yıllarını burada geçiren Zahide Yetiş, Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı.
Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Henüz çocuk yaşlardayken belgesel çalışmalarına başladı. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlayan Zahide Yetiş, reklam seslendirmelerinin yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.
TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi. 2013 yılında "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor" adlı bir kitap çıkardı.
TRT'nin İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi farklı programların sunuculuğunu üstlendi. Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile birlikte "Doktorum" programının sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra kendi adını taşıyan programları sunmaya başladı. Zahide Yetiş ilk eşinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini iş adamı Cem Arısoy ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen bir oğlu var. Hamilelik haberini canlı yayında veren Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti.
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