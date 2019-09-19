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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Zahide Yetiş kimdir, eşi kim?

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Zahide Yetiş kimdir, eşi kim?

Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Zahide Yetiş, sempatik tavrı ve yorumlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Programında Türkiye'nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayelerini işleyen Zahide Yetiş, kendi hayatından da örnekler veriyor. Her fırsatta anne olmak istediğini ile getiren Yetiş'in hamilelik haberini canlı yayında vermesi uzun süre konuşulmuştu. Peki, Zahide Yetiş kimdir, eşi kim?

Beş çocuklu bir ailenin kızları olan Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik, baba tarafı ise aslen Kütahyalıdır. Küçükken anne babası ayrılan Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de eğitimini sürdürdü. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Televizyonculuk kariyeri Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Zahide Yetiş, "Doktorum", "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programlar ardından yine kendi adını taşıyan bir programla evlere konuk olmaya devam ediyor. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ KİM?

İki kez evlenen Zahide Yetiş, 16 Eylül 2014 tarihinde işadamı Cem Arısoy ile Paris’te nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 haziran ayında dünyaya gelen Aras Arısoy adından bir oğlu var.

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