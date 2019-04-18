Zahide Yetiş kimdir, eşi kim?
Zahide Yetiş, sunuculuğunu üstlendiği programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. TRT’de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş, son yıllarda farklı bir formatla izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Zahide Yetiş kimdir, eşi kim?
Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından ise Kütahyalı’dır. Türkiye’ye doğduktan sonra İzmir’e yerleşti ve lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini ise 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nde gördü. Üç sezon boyunca Kanal D ekranlarında “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV’de “Zahide'yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı. TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma",İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. 16 Eylül 2014 tarihinde iş adamı Cem Arısoy ile hayatını birleştirdi. Çiftin 2018 eylül ayında bir erkek çocukları oldu.
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