Zafere giden yol
“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin ilk bölümü geçen hafta ekrana gelmiş, Şehzade Mehmed’in hakkı olan tahtı almak için çıktığı yolculuk ilgiyle izlenmişti. Mehmed Edirne’ye ulaştığında Çandarlı Halil Paşa’nın nasıl bir tavır sergileyeceği, birinci bölümün en dikkat çekici konusuydu.
TAHTA OTURUYOR
İkinci bölümün tanıtımları yayınlandı. Edirne kapılarının açıldığı ve Mehmed’in tahta oturduğu görüntüler, sosyal medyada ses getirdi. Darağacı sahnesi de büyük merak uyandırdı. Soru işaretlerinin yanıt bulacağı bu bölüm, yarın akşam ekrana gelecek.
“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin merakla beklenen ikinci bölümü yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
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