Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?
Verdiği kilolar ve yenilene tarzıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu, Yüzleşme dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeşim Ceren Bozoğlu , yeni projesinde oldukça hırslı bir kadın olan Zümrüt’ü canlandıracak. Peki, Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, kariyerine tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.
Başrollerini ise Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın başrollerini paylaştığı, 1998 yapımı Sıcak Saatler isimli dizide Nesrin karakterine hayat verdi. Daha sonra ise Yeditepe İstanbul isimli dizide Nilgün karakterini canlandırdı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Doktorlar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu dizideki Gestapo rolüyle adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, O Hayat Benim dizisinden olaylı bir şekilde ayrıldı. 2007’de ise Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010’da ise boşandı.
Zümrüt Karaca
45 yaşlarında. Masal’ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal’la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.
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