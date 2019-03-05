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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

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Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

Verdiği kilolar ve yenilene tarzıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu, Yüzleşme dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeşim Ceren Bozoğlu , yeni projesinde oldukça hırslı bir kadın olan Zümrüt’ü canlandıracak. Peki, Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, kariyerine tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Başrollerini ise Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın başrollerini paylaştığı, 1998 yapımı Sıcak Saatler isimli dizide Nesrin karakterine hayat verdi. Daha sonra ise Yeditepe İstanbul isimli dizide Nilgün karakterini canlandırdı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Doktorlar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu dizideki Gestapo rolüyle adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, O Hayat Benim dizisinden olaylı bir şekilde ayrıldı. 2007’de ise Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010’da ise boşandı.

Zümrüt Karaca

45 yaşlarında. Masal’ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal’la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.

 

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