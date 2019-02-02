Yüzleşme’nin merakla beklenen üçüncü karakter tanıtımı yayınlandı!
Kanal D’nin yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme’nin üçüncü karakter tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yüzleşme’nin merakla beklenen üçüncü tanıtımında Ömer’in ( Engin Öztürk) ‘’Ben Ömer Aladağ. Senden kalanlara sahip çıkmaya, her şeyle ve herkesle yüzleşmeye dönüyorum, sen yoksun ya benim için hep bir kişi eksik bu kasaba’’ dediği tanıtım sosyal medyada çok konuşuldu.
Yüzleşme dizisi Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi usta oyuncularla genç yıldızları buluşturuyor.
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede; Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Yüzleşme, yakında Kanal D’de!
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