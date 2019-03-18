Yüzleşme'nin 3. bölümünde Masal'ı bekleyen kötü sürpriz ne?
Kanal D ekranlarda izleyiciyle buluşan ve salı akşamları yeni bölümleri yayınlanan Yüzleşme dizisinin, 19 Mart akşamı yayınlanacak 3. bölümü öncesi, yeni bölümden 3. fragman yayınlandı. Yüzleşme'nin yeni bölümünde Masal, yüzleşmek için geldiği Kalender’de, tanıdığı insanlarla tanınmadan yaşamaya devam edecek. Peki, Yüzleşme'nin 3. bölümünde başka neler olacak?
Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin rol aldığı Yüzleşme, bu hafta 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu haftaki bölümde Kalender Kasabası'nda yaşanan şüpheli ölümler tüm dikkatleri Masal ve Ömer'e çevirecek. İşte, Yüzleşme'nin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa özet...
Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 3. bölümünde;
Masal, yüzleşmek için geldiği Kalender’de, tanıdığı insanlarla tanınmadan yaşamaya devam eder. Fakat, işler umduğu gibi gitmemeye başlar. Kalender’de yıllardır süren barış yerini şüphelere bırakır. Kalender’in içinde sakladığı sırlar bir ahtapotun kolları gibi herkesi sarmaya başlayacaktır.
Ufuk'un ölümünün ardından Kalender Kasabası hiç olmadığı kadar hareketli günler yaşar. Arka arkaya yaşanan iki şüpheli ölüm herkesi tedirgin eder. Tüm gözler kasabaya yeni gelen Masal ve yıllar sonra ortaya çıkan Ömer'e çevrilmiştir. Zümrüt ve Masal bu tüm detaylarıyla konuşur. Zümrüt kendi planının hatalı olmasından ziyade Ufuk'u kimin öldürdüğü ile ilgilenir.
Fikret konuşmaları sırasında Ömer'i uyarır. İnsanların ondan şüphelenebileceklerinden bahseder. Böyle düşünen sadece Fikret değildir. Pek çok kişi de onunla aynı fikirdedir. Öte yandan Ömer, Gonca'nın başına gelenleri öğrenme peşindedir. Bu yüzden araştırmalara başlar. Zira yıllar önce kaybolan sevdiğinin başına neler geldiği halen ilk günkü gizemini korumaktadır.
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