Yüzleşme ilk bölümü ile salı akşamı Kanal D ekranlarında
Başrol oyuncuları ve genel konusu ile dikkatleri üzerine toplayan Yüzleşme dizisi, salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisine merhaba diyecek. Genç bir kadının küçük bir kasabaya yerleşmesinin ardından gelişen olayları ekranlara getirecek olan Yüzleşme dizisinin baş rollerinde ise Uğur Yücel, Hande Doğandemir ve Engin Öztürk gibi isimler yer alacak.
Hande Doğandemir'in canlandırdığı Masal isimli karakterin Kalender kasabasına yerleşmesiyle başlayan serüven, geçmişte yaşanan ve üzeri kapanan bazı olayların yeniden gündeme gelmesine neden olacak.
Geçmişin sırlarını aralamak ve sevdiklerinin intikamını almak adına Kalender kasabasına yerleşen Masal, kasabadaki topraklara talip olarak birçok sırrın peşine düşer.
Bu gizemli kadının en büyük destekçisi ise Zümrüt'tür. Masal, Gonca'nın intikamını almak ve sevdiklerinin yaralarını kapatmak adına geldiği Kalender Kasabası'nda nasıl bir çıkmaza girecek? Yıllar önce yaşanan olaylar, gün yüzüne çıkmaya çalışan gerçekler ve Masal'ın geçmişte neler yaşadığı bir bir açığa çıkacak.
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