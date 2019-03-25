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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Yüzleşme ekranlara veda ediyor! Yüzleşme'nin finalinde neler olacak?

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Yüzleşme ekranlara veda ediyor! Yüzleşme'nin finalinde neler olacak?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yüzleşme dizisi 26 Mart Salı akşamı yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Yüzleşme'nin final bölümünde Masal, yüzleşmek için geldiği Kalender’de, yaşamını eskisi gibi sürdürememeye başlayacak. Peki, Yüzleşme'nin final bölümünde başka neler olacak?

Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Yüzleşme dizisi, yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte yayın hayatına nokta koyacak. İşte, Yüzleşme'nin final bölümü fragmanı ve finalde olacaklara dair kısa bir özet...

Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 4. final bölümünde;

Masal'ın Gonca olduğunun öğrenilmesi artık kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşır. Savcı, 15 yıl önce kaybolan Gonca'nın dosyasını tekrar açmaya karar verir. Fikret, Gonca'yı bulmak için Songül'den destek ister fakat karşılık bulamaz. Zira Songül, Gonca'nın yıllar önce öldüğünü düşünmektedir. Fikret ise Songül'e serzenişte bulunur. Savcı olayları ve delilleri derinlemesine inceler. Masal'ın, Ufuk'un öldürüldüğü gece çekilen fotoğrafı Savcı'nın eline geçince olayların rengi fazlasıyla değişir. Kalender Kasabası'nda gizli kalan tüm sırlar aydınlanırken Masal, Gonca olduğunu saklayabilecek mi?

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