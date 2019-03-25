Yüzleşme ekranlara veda ediyor! Yüzleşme'nin finalinde neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yüzleşme dizisi 26 Mart Salı akşamı yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Yüzleşme'nin final bölümünde Masal, yüzleşmek için geldiği Kalender’de, yaşamını eskisi gibi sürdürememeye başlayacak. Peki, Yüzleşme'nin final bölümünde başka neler olacak?
Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Yüzleşme dizisi, yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte yayın hayatına nokta koyacak. İşte, Yüzleşme'nin final bölümü fragmanı ve finalde olacaklara dair kısa bir özet...
Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 4. final bölümünde;
Masal'ın Gonca olduğunun öğrenilmesi artık kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşır. Savcı, 15 yıl önce kaybolan Gonca'nın dosyasını tekrar açmaya karar verir. Fikret, Gonca'yı bulmak için Songül'den destek ister fakat karşılık bulamaz. Zira Songül, Gonca'nın yıllar önce öldüğünü düşünmektedir. Fikret ise Songül'e serzenişte bulunur. Savcı olayları ve delilleri derinlemesine inceler. Masal'ın, Ufuk'un öldürüldüğü gece çekilen fotoğrafı Savcı'nın eline geçince olayların rengi fazlasıyla değişir. Kalender Kasabası'nda gizli kalan tüm sırlar aydınlanırken Masal, Gonca olduğunu saklayabilecek mi?
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