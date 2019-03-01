Kanal D’nin; yapımı T Company, yapımcılığı Bülent Turgut’a ait yeni dizisi Yüzleşme’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in üstlendiği Yüzleşme, ardı ardına yayınlandığı fragmanlarıyla merak uyandırdı. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası’nda geçen hikayede; 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.



Dizide kendine güvenli, zeki ve duru güzelliği olan Masal karakterine hayat verecek olan Hande Doğandemir, yayınlanan tanıtımla dikkatleri üzerine topladı. Yüzleşme’de genç yaşına rağmen güçlü bir iş kadını olan Masal’ın, Kalender Kasabası'na gelişi ile yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkacak. Verdiği kilolar ve yepyeni tarzıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu da Masal’ın en büyük destekçisi olan etkileyici ve zeki bir kadını canlandıracak. Peki, ikiliye kadroda başka kimler eşlik edecek? İşte, Yüzleşme dizisinin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler



KARAKTERLER







Uğur Yücel

Fikret Kalenderoğlu



100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender’in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca’nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.



Hande Doğandemir

Masal Karaca



Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret’in arazilerini alıp, Kalender’i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası'nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.



Engin Öztürk

Ömer Aladağ



Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret’in desteği ile Fransa’ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret’e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer’in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender’de kesilecek hesapları.







Yeşim Ceren Bozoğlu

Zümrüt Karaca



45 yaşlarında. Masal’ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal’la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.





Yiğit Kirazcı

Levent Elibeyaz



Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz’ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.







Şerif Sezer

Gülder Kalenderoğlu / Bibi



Fikret’in ablası. Kasabanın Bibisi. Tam bir Anadolu kadını. Evlenmedi. Kasabanın korkulan, saygı duyulan siması. Oğlu olarak gördüğü Fikret’i yetiştirdi. Çok şey bilir ama yerinde ve gerektiği zaman konuşur.





Mesut Akusta

Battal Torosoğlu



Kökleri eşkıya. 100 sene önce kadar dağlardan gelip Kalender’e yerleştiler. 52 yaşında. Acımasız. Hiç evlenmedi. Çoluğu çocuğu yok. Müthiş bir stratejist. Eskiden kan davalısı olduğu Elibeyaz ailesinden Halil ile birlikte kanunsuz bir imparatorluk kuracak kadar çıkarcı. Şimdiye kadar sırtını yere getiren olmadı. Bu, Masal’ın kasabaya gelişiyle değişecek.







Macit Koper

Halil Elibeyaz



Tam bir despot. 68 yaşında. Elibeyaz ailesi aslında bu topraklarda Kalenderoğlu ailesi kadar eski. Eskiden sözü geçen tek aile iken, Kalenderoğlu ailesinin yükselmesi ile arkada kaldı. Battal’ın babası, Halil’in babasını kan davası yüzünden kasabanın ortasında vurduğunda geri döndü. Ailesi her şeyini kaybetmek üzereyken yaptığı kanun dışı işlerle ailesini ayakta tuttu. Onun da alameti farikası inanılmaz kibarlığı ve nezaketi. Karanlık nezaketinin ardında, başını yaktığı onlarca kişi var.







Durul Bazan

Yakup Ersev / Yako

Bu topraklarda yaşayan en zeki insan olduğu söylenebilir. Ama kafası sadece kendi çıkarı için çalışır. Battal’ın ırgatlarından birinin oğluydu. Küçük yaşta Battal’ın dikkatini çekti. Battal ona el verdi ve pis işlerini yaptırdı. Ufak tefek, hatta sevimli. Kasabanın asayişi onda. Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte, yıllardır hiç olay çıkmayan kasabada, büyük olayların çıktığına şahit olacak.



Gülsim Ali

Ayşegül Hanımeli

Gonca’nın çocukluk arkadaşı, 33 yaşında. Kasabanın pastanesinin sahibi. Masal’ın kasabaya gelmesiyle yeni bir dostluğa başlayacak.



Darda Yasir Yenal

Yüzbaşı Gökhan Eren

29 yaşında. Eski bir Jandarma Özel Harekât mensubu. Güneydoğu’da timiyle birlikte gittiği bir operasyonda helikopteri düştü ve bütün timini kaybetti. Hala olayın travmasını yaşamakta. Nekahet dönemini sakin geçirsin diye neredeyse hiçbir olayın olmadığı Kalender’e atandı. Sessiz, güvenilir. Kalender’de kendini toparlamaya çalışırken aniden kendini olayların merkezinde bulacak.



Gözde Çığacı

Seda Belkıs

Kasabanın savcısı. 33 yaşında. 6 ay önce Kalender’e atandı. Zehir gibi bir kadın. Üzerine düştüğü davayı asla sonuçlandırmadan bırakmaz. Otoriter. Kalender’in sükuneti onu çok şaşırttı. Seda çok yakında Kalender kasabasının bu sessizliğinin altında büyük gizemler olduğunu anlayacak ve kasabaya tekrar adaleti getirmeye çalışacaktır.

Yeşim Gül

Seher Elibeyaz

Halil’in karısı. Konağının hanımı. Halil üzerinde inanılmaz bir söz hakkı var. Evin gizli reisi. 57 yaşında. Songül’e kini dillere destan. Kini ve hırsı ona yapılamaz denilen şeyleri yaptıracak.