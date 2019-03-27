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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Yüzleşme dizisinin final bölümünde neler oldu?

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Yüzleşme dizisinin final bölümünde neler oldu?

Yüzleşme dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. 26 Mart tarihli Yüzleşme son bölümünde Kalender Kasabası'nda sırlar ortaya çıktı. Peki, final bölümünde neler oldu? Masal'ın gerçek kimliği ortaya çıktı mı? İşte Yüzleşme dizisinin final bölümünde yaşananlar...

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu Yüzleşme dizisi sürprizlerle dolu bir bölümle ekran macerasını tamamladı. Peki, finalde neler yaşandı? İşte, Yüzleşme final bölümünde yaşananların kısa bir özeti...

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Masal'ın, kendisine tuzak kuran kişinin Zümrüt'ün yardımcısı Şükran olduğunu öğrenmesi, Zümrüt için çok büyük bir tehlike yaratıyor. Masal'ın arkasından plan yapıp onu tuzağa düşürmeye çalışan kişinin Zümrüt'ün olduğunu öğrenmesi artık kaçınılmaz bir gerçek gibi görünüyor. Şükran, Ufuk'un öldürüldüğü gece Masal'ın fotoğrafını çekerken düşürdüğü bilekliğiyle birlikte kendi sonunu hazırlıyor. Şükran'ı zehirleyerek öldüren Zümrüt o esnada Masal'ın kapıyı çalmasıyla şok geçirir. Masal, Şükran'ın öldüğünü görecek mi? Levent, Ufuk'un ve Tunç'un ölümüyle tüm parçaları birleştirmeye başlar ve sonunda oda Masal'dan şüphelenir. Masal'ın Levent'le konuşması ise gerçekleri anlamasını sağlar. Masal'ın odasına giren Levent, geçmişe dair izleri bulur ve Masal'ın gerçekte Gonca olduğundan artık emin olur. Savcı, ölümlerin ardından Gonca dosyasını tekrar açmaya karar verir. Masal, iyice çıkmaza doğru sürüklenir ve tüm Kalender Kasabası'nın Gonca olduğunu öğrenmesi artık an meselesidir. Zümrüt, yaşanan son olaylar sonrasında Masal'ın gerçekleri öğrenmemesi için adeta çırpınır. Fikret'in ısrarıyla Ömer de artık Masal'ın gerçek kimliğini araştırmak için harekete geçer. Zümrüt'ün yolunu keserek, Masal'ın Gonca olduğunu bildiklerini söyleyerek hesap sorarlar. Diğer yandan Songül ise Masal'la konuşmaya gider, Fikret'in durumunu anlatır ve Masal'ı yemeğe davet eder. Masal'ın davet edildiği yemeğe Ömer ve Levent de çağrılır.

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