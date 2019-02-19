Yüzleşme dizisi oyuncuları ile dikkatleri üzerine topladı! Yüzleşme dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yüzleşme dizisi, oyuncuları ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizide birçok ünlü isim boy gösterecek. Çiçek yetiştirip esans üretmekle meşgul olan bir kasabada geçen olaylar, bir dizi olayı da beraberinde getirecek. İşte, Yüzleşme dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bazı bilgiler

YÜZLEŞME DİZİSİ OYUNCULARI

UĞUR YÜCEL (FİKRET)

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.

Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı.2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

HANDE DOĞANDEMİR (MASAL)

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.

2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.

Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı.

ENGİN ÖZTÜRK (ÖMER)

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmış. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmıştır. Engin Öztürk son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterine can vermiştir.

YİĞİT KİRAZCI (LEVENT)

17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Kirazcı, lise eğitiminden sonra Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi bittikten sonra oyunculuk üzerine eğitim aldı. Profesyonel olarak oyunculuğa ilk adımı Son Tercih isimli dizide rol aldı. Ardından birkaç dizi ve filmde yer aldı.

2011'de Mavi Kelebekler isimli dizide Kosta karakterini canlandırdı. Dizi, Bosna Savaşı sonrasında yaşanan olayları ve sonunda yaşanları bir grup insanın üzerinden anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yunus Emre Yıldırımer, Cahit Gök, Oya Okar, Sarp Akkaya, Itır Esen ve İpek Tenolcay yer aldı. 2012'de ise Sudan Bıkmış Balıklar isimli dizide yer aldı. Dizi, üniversite hayalleri ve gençlik enerjisiyle, birbirlerinin hayatlarına dokunan bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Burak Sağyaşar, Ezgi Eyüboğlu, Hakan İlçin ve Feyza Işık yer aldı.

2013'te Vicdan isimli dizide yer aldı. Dizi, yıllar sonra yaşadığı semte dönen Keriman isimli bir kadının, yaşadıklarını ve döndükten sonra yaşadığı şaşırtıcı olayları anlatıyor. Dizinin başrollernde Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe yer aldı. 2014'te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Mert karakterini canlandırdı. Dizi, aynı köşte yaşadığı Gülfem isimli kadını kendine idol olarak seçen Gülru'nun zamanla hayatının büyük bir kaosa sürüklenmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde Damla Sönmez, Canan Ergüder, Barış Kılıç ve Sercan Badur yer aldı.

ZEYNEP ERONAT (SONGÜL)

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluk yılları Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Annesinin teşvikiyle 1981'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın Tiyatro bölümünü kazandı ve 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.[1] Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. Sinemada Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU (ZÜMRÜT)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır. Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı.

ŞERİF SEZER (BİBİ)

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

MESUT AKUSTA (BATTAL)

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da doğdu. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepeoyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı.

Ayrıca 14 Ocak 2011 tarihinde kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

MACİT KOPER (HALİL)

Macit Koper, 1 Mart 1944 tarihinde dünyaya geldi.

Şehir Tiyatroları, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Sinemada özellikle Anayurt Oteli filminde başrol oynadığı Zebercet karakteriyle iz bıraktı.

Koper, tiyatroculuğunun yanı sıra sinemada oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983’te “Seni Seviyorum” adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur'la çalıştı. Oyuncu olarak Aaahh Belinda, Melodram gibi filmlerde başrol oynadı. Anayurt Oteli filminde Zebercet rolündeki başarısı ile büyük beğeni topladı. 1989'da mahkeme kararı ile Şehir Tiyatroları'ndaki görevine döndü. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Lala Mustafa Paşa ve . Poyraz Karayel adlı dizide Adil Topal'ı oynamıştır.

DURUL BAZAN (YAKO)

Durul Bazan, 20 Eylül 1972 tarihinde dünyaya geldi.

2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır. 2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak ünlenmiştir. 2002 yılında Papatya ile Karabiber isimli sinema filminde Ömer karakterini canlandırmıştır.

2002 yılında Martılar Açken isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2002 yılı içerisinde Lahmacun ve Pizza isimli tv dizisinde Şemistan karakterini canlandırmıştır. Yine 2002 yılında Yıldızların Altında isimli dizide Hayati karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Hayat Bilgisi isimli dizide Ramadan karakteri ile diziye katılmıştır. 2003 yılında Yuvam Yıkılmasın isimli dizide Alpaslan rolünü oynamıştır. 2004 yılında Canım Benim adlı dizide Ali karakterini canlandırmıştır.

2005 yılında Türk yapımı Tombala filminde Şakir karakterini canlandırmıştır. Bu film kariyerindeki ikinci sinema filmi olma özelliğini taşımaktadır. 2005 yılı içerisinde Sensiz Olmuyor dizisinde Mino rolünde oynamıştır. 2006 yılında, Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolüyle izleyici ile buluşan oyuncu, 2007 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem rolünü oynamıştır. 2009 yılında Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında birkaç sinema filminde daha rol alan oyuncu 2011 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini canlandırmıştır. 2014 yazında Fox TV'de başlayan Kocamın Ailesi'dizisinde Cüneyt (Cücü) karakterini canlandırmaktadır.

GÜLSİM ALİ (AYŞEGÜL)

1993 yılında Bulgaristan’da doğdu. Yüz yıllardır o bölgede yaşayan Türk kökenli bir ailenin kızı olan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilerek adından söz ettirdi. 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan başarılı oyuncu, aynı yıl "Son Yaz Balkanlar" adlı dizide rol almıştır.

2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan "Hanım Köylü" dizisinin başrol oyuncularından biri olan Gülsim Ali İlhan, ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Güzel oyuncu son olarak, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aslıhan Hatun" rolünü canlandırmaktadır.

DERDA YASİR YENAL (YÜZBAŞI GÖKHAN)

Derda Yasir Yenal, 1991 Berlin, Almanya doğumlu, memleketi Balıkesir. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra, ilk oyunculuk deneyimini tiyatro sahnelerinde gerçekleştirdi. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek oyunculuk ve sunuculuk eğitimi aldı.

GÖZDE ÇIĞACI (SEDA)

Gözde Çığacı, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kuzey Güney dizisi ile yaşayan Gözde Çığacı; Kördüğüm, Yılanların Öcü, Bugünün saraylısı, Sen de Gitme, Ana Yüreği ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nilay Deniz ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Ateş Böceği dizisinin kadrosunda yer almakta ve Gül karakterini canlandırmaktadır.

MÜFİT KAYACAN (SELİM)

17 Ocak 1959 günü Kaş (Antalya) 'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir.Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan “Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği” 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali Jüriliği de yapmış olan Kayacan Likya Seyirlik Oyunlar Festivali 'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekanlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile buluşuyor projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizisi ve filmlerde de rol almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigar oyunundaki “Abdi” rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir.

YEŞİM GÜL (SEHER)

27 Mayıs 1966 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Kanal Dnin sevilen Polisiye Dizilerinden Arka Sokaklarda Leman karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.