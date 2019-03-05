Yüzleşme dizisi arka arkaya yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandırdı. Çarpıcı sahneleriyle günler öncesinden adından söz ettiren Yüzleşme, 5 Mart Salı akşamı ilk kez yayınlanacak. Diziseverler şimdiden diziye dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, yeni diziyle ilgili merak edilenlerin yanıtları...

ÇEKİMLERİ NEREDE?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyenin çekimleri Alanya'da yapılıyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün, İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun paylaştığı Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.



KARAKTERLER







Uğur Yücel - Fikret Kalenderoğlu

Başarılı projeleriyle bilinen usta oyuncu Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı. Eşkıya, Benim Dünyam, Yazı Tura, Hayatımın Kadınısın gibi sinema projelerinde yer aldı.

FİKRET KARAKTERİ



100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender’in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca’nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.





Hande Doğandemir - Masal Karaca

Hande Doğandemir Türk oyuncu, sunucu ve sosyolog. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitenin son yılında Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir, Hayatımın Aşkı, Bana Masal Anlatma, Her şey Aşktan gibi projelerin kadrosunda yer aldı.

MASAL KARAKTERİ



Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret’in arazilerini alıp, Kalender’i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası'nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.





Engin Öztürk - Ömer Aladağ



Son yılların popüler isimlerinden Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı ardından konservatuara girdi..

Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizisiyle dikkatleri üzerine çekti ve ardından pek çok dizi projesinde yer aldı.

ÖMER ALADAĞ KARAKTERİ



Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret’in desteği ile Fransa’ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret’e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer’in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender’de kesilecek hesapları.







Yeşim Ceren Bozoğlu - Zümrüt Karaca



Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, kariyerine tiyatro ile başladı. Başrollerini ise Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın başrollerini paylaştığı, 1998 yapımı Sıcak Saatler isimli dizide Nesrin karakterine hayat verdi. Doktorlar dizisindeki Gestapo rolüyle adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, O Hayat Benim'de Nuran'ı canlandırdı.

ZÜMRÜT KARAKTERİ



45 yaşlarında. Masal’ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal’la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.





Yiğit Kirazcı - Levent Elibeyaz





Yiğit Kirazcı, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Damla Sönmez, Canan Ergüder, Barış Kılıç ve Sercan Badur'un başrollerini paylaştığı "Güllerin Savaşı" adlı dizide bir mahalle delikanlısı olan Mert karakterine hayat verdi. Yiğit Kirazcı, 2016 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı "Seviyor Sevmiyor" adlı dizide Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı, İpek Tenolcay, Gonca Sarıyıldız ile başrolü üstlendi.



LEVENT KARAKTERİ



Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz’ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.





Şerif Sezer

Gülder Kalenderoğlu / Bibi

Usta oyuncu Şerif Sezer, 1943 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünyaya geldi. 1980 yılında "Bir Günün Hikayesi" adlı film ile sinemaya geçti. 1981 yılında Yılmaz Güney ile Yol filminde oynadı.



2002 yılında çekilen "Asmalı Konak" dizisindeki Kader Hamzaoğlu rolü ile de tanındı. 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisinde Sultan karakterini canlandırdı.



2009 yılında "Deli Deli Olma" Sinema Filminde Tarık Akan ile birlikte oynadı. Birçok sinema ve dizi projesinde yer alan Şerif Sezer, “Asmalı Konak” dizisindeki Kader Hamzaoğlu rolü ile de tanındı.

GÜLDER KARAKTERİ



Fikret’in ablası. Kasabanın Bibisi. Tam bir Anadolu kadını. Evlenmedi. Kasabanın korkulan, saygı duyulan siması. Oğlu olarak gördüğü Fikret’i yetiştirdi. Çok şey bilir ama yerinde ve gerektiği zaman konuşur.





Mesut Akusta

Battal Torosoğlu



Kökleri eşkıya. 100 sene önce kadar dağlardan gelip Kalender’e yerleştiler. 52 yaşında. Acımasız. Hiç evlenmedi. Çoluğu çocuğu yok. Müthiş bir stratejist. Eskiden kan davalısı olduğu Elibeyaz ailesinden Halil ile birlikte kanunsuz bir imparatorluk kuracak kadar çıkarcı. Şimdiye kadar sırtını yere getiren olmadı. Bu, Masal’ın kasabaya gelişiyle değişecek.







Macit Koper

Halil Elibeyaz



Tam bir despot. 68 yaşında. Elibeyaz ailesi aslında bu topraklarda Kalenderoğlu ailesi kadar eski. Eskiden sözü geçen tek aile iken, Kalenderoğlu ailesinin yükselmesi ile arkada kaldı. Battal’ın babası, Halil’in babasını kan davası yüzünden kasabanın ortasında vurduğunda geri döndü. Ailesi her şeyini kaybetmek üzereyken yaptığı kanun dışı işlerle ailesini ayakta tuttu. Onun da alameti farikası inanılmaz kibarlığı ve nezaketi. Karanlık nezaketinin ardında, başını yaktığı onlarca kişi var.







Durul Bazan

Yakup Ersev / Yako

Bu topraklarda yaşayan en zeki insan olduğu söylenebilir. Ama kafası sadece kendi çıkarı için çalışır. Battal’ın ırgatlarından birinin oğluydu. Küçük yaşta Battal’ın dikkatini çekti. Battal ona el verdi ve pis işlerini yaptırdı. Ufak tefek, hatta sevimli. Kasabanın asayişi onda. Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte, yıllardır hiç olay çıkmayan kasabada, büyük olayların çıktığına şahit olacak.



Gülsim Ali

Ayşegül Hanımeli

Gonca’nın çocukluk arkadaşı, 33 yaşında. Kasabanın pastanesinin sahibi. Masal’ın kasabaya gelmesiyle yeni bir dostluğa başlayacak.



Darda Yasir Yenal

Yüzbaşı Gökhan Eren

29 yaşında. Eski bir Jandarma Özel Harekât mensubu. Güneydoğu’da timiyle birlikte gittiği bir operasyonda helikopteri düştü ve bütün timini kaybetti. Hala olayın travmasını yaşamakta. Nekahet dönemini sakin geçirsin diye neredeyse hiçbir olayın olmadığı Kalender’e atandı. Sessiz, güvenilir. Kalender’de kendini toparlamaya çalışırken aniden kendini olayların merkezinde bulacak.



Gözde Çığacı

Seda Belkıs

Kasabanın savcısı. 33 yaşında. 6 ay önce Kalender’e atandı. Zehir gibi bir kadın. Üzerine düştüğü davayı asla sonuçlandırmadan bırakmaz. Otoriter. Kalender’in sükuneti onu çok şaşırttı. Seda çok yakında Kalender kasabasının bu sessizliğinin altında büyük gizemler olduğunu anlayacak ve kasabaya tekrar adaleti getirmeye çalışacaktır.

Yeşim Gül

Seher Elibeyaz

Halil’in karısı. Konağının hanımı. Halil üzerinde inanılmaz bir söz hakkı var. Evin gizli reisi. 57 yaşında. Songül’e kini dillere destan. Kini ve hırsı ona yapılamaz denilen şeyleri yaptıracak.