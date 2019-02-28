‘Yüzleşme’ 5 Mart’ta... Duygulandıran fragman…
Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme’nin son fragmanı duygulandırdı.
Masal’ın ’’Yeniden başlamak için önce gitmen gerekir. Aynadaki aksini tanımayana dek. Ama kendin için değil, sevdiklerin için.’’ sözleriyle başlayan yeni fragman izleyenlerden duygu dolu yorumlar aldı.
Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizi, 5 Mart Salı akşamı seyirciyle buluşuyor.
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyenin çekimleri Alanya’da büyük bir özveriyle devam ediyor. Kadro ve hikâyesiyle izleyicilerde şimdiden merak uyandıran dizi, aynı zamanda Alanya’nın tüm güzelliğini de ekrana getirecek.
Yüzleşme’nin usta ve genç oyuncuları buluşturan güçlü kadrosunda Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat ve Mesut Akusta’nın paylaştığı Şerif Sezer, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül yer alıyor.
Yüzleşme, 5 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de!
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