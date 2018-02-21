Yuvamdaki Düşman 5. bölüm fragmanında Yasemin hayal kırıklığına uğruyor

Yuvamdaki Düşman dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ceren, büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. İşte, Yuvamdaki Düşman yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez. Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir!
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ceren, Murat’la yakınlaşmaya çalışırken Yasemin’in koyduğu kamera bilgisini çok geç öğrenir. Şimdi tek amacı kaydı herkes görmeden ele geçirmektir. Yasemin kaydın başkasının eline geçmemesi için yanına alınca Ceren, Yasemin’in peşine düşer. Ceren ya kaydı ele geçirecek ya da “Umut”unu alıp gidecektir… Her zaman planlı hareket eden Ceren’in elinde bu sefer hiçbir şey yoktur. Artık şansa ihtiyacı vardır. Peki, şans Ceren’in yanında mı olacak, yoksa Ceren’in kimliği ortaya mı çıkacak?
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