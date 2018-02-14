Yuvamdaki Düşman 4. bölüm fragmanında sinsi plan

Yuvamdaki Düşman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ceren, Tülin’i bertaraf ettikten sonra gözünü Yasemin’e dikmişti. Yeni bölümde ise neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Yuvamdaki Düşman yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ceren, Tülin’i bertaraf ettikten sonra gözünü Yasemin’e diker. Yasemin’in yuvasını yıkmak için yapamayacağı şey yoktur. Ceren, Yasemin’in ilaçlarını değiştirerek Çifthanlı ailesine karşı onu hasta gösterecektir. Böylece Yasemin hastaneye yatırılacak ve her şey Ceren’e kalacaktır… Ama Yasemin ilaçlarının değiştirildiğini anlar ve kimin yaptığını öğrenmek için bir plan yapar. Ceren ise bu plandan habersizdir… Acaba Ceren bu sefer kazdığı kuyuya kendisi mi düşecektir, yoksa bundan da kurtulmayı başaracak mıdır?