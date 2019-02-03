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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.02.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf'un biyografisi

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Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf'un biyografisi

Survivor 2019 yarışmacılarından biri de Yusuf Karakaya oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuyla ilgilenmeye başlayan ve bugüne kadar ülkesini birçok yerde temsil ettiğini ifade eden Yusuf Karakaya’nın en büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak. Peki, Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2019’a binlerce kişi arasından seçilen Yusuf Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşayan ve okul hayatından sonra ailesine yardım etmeye başlayan Yusuf Karakaya, bir arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Spor kariyerine ailesinin çok sıcak bakmadığını dile getiren genç yarışmacı, hayatında ilk defa hayalleri için ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Hiç İngilizce bilmemesine rağmen Tayland’a gitti ve orada 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için çıktığı maçta ise bir talihsizlik yaşadı ve burnu kırıldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı.

Antrenmanlarına aktif olarak devam eden Yusuf Karakaya, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ben bir çok yerde ülkemi temsil ettim. Rekabeti çok seviyorum. Şu an içinde bulunabileceğim en büyük rekabet yeri Survivor diye düşünüyorum. Bu sene Yunanistan- Türkiye olması benim için ayrı bir motivasyon. Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.”

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