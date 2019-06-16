Yurdaer Okur Almanya yolcusu
Yurdaer Okur’un, Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı “RAN” oyunu, Almanya’da sahnelenecek...
Yurdaer Okur’un sahneye uyarlayıp oynadığı Ran oyunu 28 Haziran’da Stutgart Kulturhaus Arena’da, 29 Haziran’da Augsburg Freie Waldorschule’de, 30 Haziran Münih Kulturhaus Milbertshofen sahnelenecek.
Ran oyunu Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde yazdığı mektuplardan, “Benerci Kendini Niçin Öldürdü” oyunundan, “Yürümek, Hasret, Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz, Salkımsöğüt” gibi şiirlerinden parçalarla kolaj bir metin olma özelliği taşıyor.
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