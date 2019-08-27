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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Yunus Günçe kimdir, eşi kim?

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Yunus Günçe kimdir, eşi kim?

Yunus Günçe, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı yarışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmasının 2016 sezonunda yarışan Yunus Günçe, 2018 eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Peki, Yunus Günçe kimdir, eşi kim?

Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen Ali Yunus Günce olan Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Yunus Günçe, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.

Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerini çeşitli kanallarda sürdürdü. TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti.

2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı.

2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı"O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender,Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.
2002 yılında ATV'de yayınlanan sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı "Ünlüler Çiftliği" adlı yarışmaya katıldı.
2007 yılında digiturk s'nek kanalında "Video GAK" adlı programın Sunuculuğunu yaptı.

Yunus Günçe, 2007 yılında "Hiç Komik Diil" ile Stand-up kariyerine başladı.

2011 yılında Cnn Türk'te "Beni İkna Et" adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve modaratörlüğünü yaptı. Trt Spor kanalında Sporaktif programını sundu.

2012 yılında "Ateşteki Kağıtlar" adlı sinema filminde başrolde oynadı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan "Survivor 2016" yarışmasına Yunus Günçe de Ünlüler takımına dahil oldu. Bir süredir birlikte olduğu tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile 2018’in eylül ayında evlendi.

 

 

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