You dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? You dizisi konusu
You dizisinin 2. Sezonu 26 Aralık Perşembe günü itibariyle başladı. Aylar sonra macerasını kaldığı yerden sürdüren You’nun 2. Sezonu Twitter’ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, You dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? You dizisinin konusu ne?
You dizisinin 2. Sezonu “Yeni Bir Başlangıç” isimli 1. Bölümüyle başladı. Gerilim türündeki dizisinin 2. Sezonu da 1. Sezon gibi 10 bölümden oluşuyor.
YOU DİZİSİ KONUSU
You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.
YOU DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, ulusulararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te başladı.
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