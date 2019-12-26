You dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? You dizisi konusu

You dizisinin 2. Sezonu “Yeni Bir Başlangıç” isimli 1. Bölümüyle başladı. Gerilim türündeki dizisinin 2. Sezonu da 1. Sezon gibi 10 bölümden oluşuyor.

YOU DİZİSİ KONUSU

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

YOU DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, ulusulararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te başladı.