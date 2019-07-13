Yol Ayrımı filminin oyuncuları kimler? İşte Yol Ayrımı'nın konusu ve oyuncuları
Birçok kült filme imza atan Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği ve Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Yol Ayrımı' filmi, 2017'de vizyona girmesini ardından televizyon ekranlarında da yayınlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte, Yol Ayrımı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Yol Ayrımı filminin oyuncuları kimler?
Tüm hayatını babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu yaşama karşı bakış açısı değişen "Mazhar Kozanlı"nın hikayesinin anlatıldığı Yol Ayrımı'na dair detaylar filmseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, İşte Yol Ayrımı'nın konusu ve oyuncuları
Yaklaşık 2,5 saat süren filmde Şener Şen'in yanı sıra Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal ve Defne Kayalar rol alıyor.
Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği filmin müzikleri de Anjelika Akbar imzası taşıyor.
Erol Avcı'nın yapımcılığında çekilen "Yol Ayrımı"nın konusu ise özetle şöyle:
"Hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan Mazhar Kozanlı (Şener Şen), bunun için de agresif ve acımasız yöntemlerden kaçınmaz. Birgün trafik kazası geçiren Mazhar, kazadan sonra hayata yeniden tutunur. Belki böylece geçmişten bugüne fark etmeden taşıdığı ağır yükten de kurtulabilecektir. Kolay olmayan bu değişimle karşılaştığı yol ayrımında, ailesi önünde bir engel olarak beklemektedir. Mazhar, yaptığı tercihin bedelini ödemek ya da pes etmekle karşı karşıya kalacaktır. Çıktığı bu yolda yeni dostlar ve mekanlar bulacaktır."
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