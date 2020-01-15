Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, konusu ne?

BKM mutfak ile kariyerinde büyük çıkış yakalayan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde yer aldığı Yol Arkadaşım 2, bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanıyor. İstanbul'un birçok bölgesini ekrana yansıtan filmin ilerleyen sahnelerinin nerede çekildiği ise izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Yol Arkadaşım 2 oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yerler hakkında ayrıntılar.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Yaman Polatçı, Bahar Şahin, Aycan Koptur, Kıvanç Baran Aslan, Dilber Ay, Tamer Levent, Ülkü Duru yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekimi başlayan film daha sonra İstanbul Ayvalık yolu üzerinde çekildi. Filmin büyük bölümü ise Balıkesir Ayvalık'ta çekildi.