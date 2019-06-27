Yok Artık filminin oyuncuları kimler, kadroda kimler var?
Yok Artık filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi dünyasının sevilen yüzlerini bir araya getiren, yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği Yok Artık, 25 Eylül 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yok Artık filminin oyuncuları kimler, kadroda kimler var?
Demet Evgar'ın canlandırdığı, hafızasını kaybeden sevgilisine geçmişini hatırlatmak için türlü yollar deneyen Ceyda karakteriyle güldürdüğü Yok Artık'ın oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Demet Evgar, Murat Akkoyunlu, Funda Eryiğit, Ceren Moray, Algı Eke ve Necip Memili gibi ünlü isimler yer alıyor. Yok Artık filmi ünlü karikatürist Serkan Altuniğne'nin imzasını taşıyor.
YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU
Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.
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