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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Yok Artık filminin oyuncuları kimler, kadroda kimler var?

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Yok Artık filminin oyuncuları kimler, kadroda kimler var?

Yok Artık filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi dünyasının sevilen yüzlerini bir araya getiren, yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği Yok Artık, 25 Eylül 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yok Artık filminin oyuncuları kimler, kadroda kimler var?

Demet Evgar'ın canlandırdığı, hafızasını kaybeden sevgilisine geçmişini hatırlatmak için türlü yollar deneyen Ceyda karakteriyle güldürdüğü Yok Artık'ın oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Demet Evgar, Murat Akkoyunlu, Funda Eryiğit, Ceren Moray, Algı Eke ve Necip Memili gibi ünlü isimler yer alıyor. Yok Artık filmi ünlü karikatürist Serkan Altuniğne'nin imzasını taşıyor.

YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU

Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.


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