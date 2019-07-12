Yok Artık 2 oyuncuları kimler?
Yok Artık’ın devam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İlki bir takside geçen Yok Artık’ın 2. filmi ise bir berber dükkanını temel alıyor. Bu kez kahramanlarımız bir kız isteme macerasına atılıyor. Peki, Yok Artık 2’nin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
2015 yılında vizyona giren Yok Artık'ın devam halkası olan Yok Artık 2'nin kadrosunda Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer alıyor. İlk filmde olduğu gibi, yönetmen koltuğu Caner Özyurtlu'ya senaryo yazarlığı ise başarılı karikatürist Serkan Altuniğne’nin imzasını taşıyor. İlk filmde bir takside anlatılan yol hikayeleri ekseninde gerçekleşen olaylar, bu kez bir berber dükkanından seyirciye ulaşacak.
KONUSU
Berber Adnan'ın dükkanında anlattığı hikayeler, plaza hayatından bunalan ve köye yerleşmeye karar veren Merve'nin, işten çıkarılmamak için elinden geleni yapan Aykut'un, sosyal medya fenomeni olmaya kafayı takan İzzet'in ve kız istemeye gittikleri köyde karşılaştığı olaylarla hayatının en renkli dönemini yaşayan Meriç'in yaşadıkları anlatılıyor.
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