Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Nergis Kumbasar'ın Star TV'de yayınlanan 'Nergis Zamanı' programına konuk oldu.
Survivor'a katılmadan önce mesleğinden çok fazla para kazanamadığını söyleyen Yılmaz Morgül "Bize derneklerden yardımlar gelirdi. Şöhrete atılınca annem 'kendini yardım etmeye adayacaksın' dedi kendimi buna adadım. Acun'la tanışana kadar para da kazanmadım ailemle harçlık alırdım. Acun çok iyi birisidir ben onu görünce parayı tanıdım. Annem Survivor'da beni izlerken mutlu oluyordu. Hayatımda gitmeyeceğim tek programdı. Ben 38 tane hasta çocuğun temsilcisi olarak gittim. Yarışmadan kazanılan paranın bir kısmını o derneklere bağışlamaları şartıyla gittim. Acun bana 'Sen çok büyük bir sessin bunu artık paraya çevirmen lazım kanalımda program yap' dedi."
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