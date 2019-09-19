Yılmaz artık daha kararlı daha sert

◊ “Bir Zamanlar Çukurova”nın yeni sezonu başlıyor. Yılmaz’ı nasıl göreceğiz yeni bölümlerde?

- Temposu yüksek, aksiyonu bol bir sezon olacağını söyleyebilirim. Gerçekler bir bir ortaya dökülecek. Seyirci bu sezon duygularının peşinden koşan, daha kararlı, daha sert bir Yılmaz görecek.

◊ Çekimler nedeniyle uzun süredir Adana’dasınız. Alıştınız mı şehre? ‘Fahri Adanalı’lık başladı mı?

- (Gülüyor) Artık burada yaşıyorum, kısmen Adanalıyım diyebilirim. Seviyorum Adana’yı, eğlenceli bir şehir. İnsanları samimi. Normalde şehir dışı işleri zordur. Kendine yaşam alanı yaratmak için uğraşırsın ama burada o alan kendiliğinden var. Sette çalışması da keyifli. Sürekli farklı yerlerde çekim yapıyoruz ve ben hep yeni yerler keşfediyorum.

◊ Her şey bu kadar iyi mi? Hiç mi olumsuz bir şey yok?

- Yaz ayları fazlasıyla sıcak. Çekimlerde bazen çok zorlanıyorum. Onun dışında iyi ki Adana!

YENİ BİR GİŞE REKORU GELİYOR

◊ Diziyle birlikte film heyecanınız da başladı. Rol aldığınız “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” 21 Kasım’da vizyona girecek. Nasıl bir yapım bekliyor bizi?

- Müthiş bir film. Yeni bir gişe rekoru geliyor diyebilirim. Gerçekten muazzam bir emek söz konusu. Ve bu emeğin karşılık bulacağına adım gibi eminim. Ben filmde Cemal Tunalı’yı canlandırıyorum. Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye getirilmesinde etkin rol oynayan bir vatansever. Teklif gelince düşünmeden kabul ettim. Yakın tarihte ülkenin yaşadığı o kaosta, Türk milletini tek yürek haline getirmiş bir insanın hayatını anlatan filmde oynamak gurur verici.

◊ “Dumlupınar: Vatan Sağolsun” filminin kadrosunda da varsınız. Ne zaman başlayacak çekimler?

- Hazırlıklar devam ediyor. Çekimler çok yakın bir tarihte başlayacak. Büyük bir proje bu da. Hakkında yıllarca konuşulacak bir film olacak.

◊ Filmin ilk teaser’ında sizi elinizde bağlamayla türkü söylerken gördük. Var mı müziğe ilginiz?

- Dinlemeyi, söylemeyi seviyorum. Herhangi bir enstrüman çalamıyorum. Teaser’daki o sahne için de özel ders aldım. Ama en yakın zamanda bir enstrüman çalmayı öğreneceğim, çünkü bu çocukluğumdan beri içimde kalan bir ukde.

KİBİRDEN UZAK DUR KENDİNİ BİL, KENDİNE İNAN

◊ Birçok ünlü oyuncu yeni sezonda herhangi bir projede yer alamazken siz hem dizide hem de iki filmde birden varsınız...

- Çok çalışmanın ve nitelikli işlerde yer almanın karşılığını alıyorum. Ben şöyle düşünüyorum; başarı bir sonraki başarının kapısını aralar. Hayattaki mottom, yaptığım her işte başarılı olmak.

◊ Başarının sırrı ne sizce peki?

- Kibirden uzak durmak, kendini bilmek, kendine inanmak, inandığın yolda yürümek ve hep daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf etmek... Bunlar benim bir nevi yol haritam.

◊ Hep iş konuştuk, biraz da sizden söz edelim. Kendinizi birine tanıtmak isteseniz, hangi kelimeleri kullanırdınız?

- Küçük şeylerden mutlu olan, eğlenmeyi seven, hayatı kaçırmamaya özen gösteren, çok göz önünde olmak istemeyen bir adamım. Popülariteyi sevmem. Duygularımı en uç noktada yaşarım. Bazen fazla sakinim, bazen gerektiğinden fazla öfkeli. 10 Kasım 1987 doğumluyum, Akrep burcuyum. Yapılan hiçbir şeyi unutmam; iyi ya da kötü... Aşırı realist bir insanım. Bazen bana zarar verse de bunu kıramıyorum.

HAYATIMDAKİ KADIN ZEKİ VE EGOLARINDAN ARINMIŞ OLMALI

◊ Aşktan bahsetmemek olmaz. Nasıl tanımlarsınız aşkı?

- Tarifi zor. Birden bire karşına çıkabiliyor ve ne yapacağını bilemiyorsun. Freni patlamış kamyon gibi. Sanırım insanoğlunun en savunmasız kaldığı duygu durumudur aşk. Bazen hayata bağlayan, bazen hayata küstüren. Bazen yaşatan, bazen yıpratan. Bazen doğru aşk, yanlış insan. Çok karışık...

◊ Bir kadında aradığınız özellikleri de soralım...

- Kendine güvenmeli. Belli bir olgunluğa ulaşmış olmalı. Ne kadar zıt karakterlerde olsak da ortak noktada buluşmayı bilmeli. Empati duygusu da çok önemli. Ayrıca zeki ve egolarından arınmış olmalı.

AŞKINDAN HELAK OLDU

◊ Dizide aşkının peşinde helak oluyor Yılmaz. Böyle aşklar, böyle adamlar kaldı mı Allah aşkına?

- Evet, fazlasıyla helak oldu! (Gülüyor) Tabii ki günümüz ilişkileri geçmişte yaşananlardan çok farklı. Şimdikiler çok yüzeysel. Belki de bizim bilmediğimiz bir yerlerde hâlâ vardır böyle aşklar. Sonuçta insan her ne kadar mantığıyla hareket etse de, daha çok duygularıyla yaşar. O duygularla hayata tutunur. Eğer gerçek aşkı bulmuşsa insan, eminim peşinden sonuna kadar gider. Mesele onu bulmakta. O yüzden hâlâ “Böyle aşklar kaldı mı?” sorusunu soruyoruz. Mesele bulmak...