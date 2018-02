Yıldız benden daha cesur

◊ Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Hayatımın en karmaşık dönemindeyim sanırım. Kendimi geliştirmenin, ilerleyebilmenin yollarını keşfediyorum.



◊ Neler yapıyorsunuz?

- Dizi yoğunluğundan fırsat buldukça tiyatroya, müzikallere, sinemaya gidiyorum. Sanatın kesinlikle iyileştirici bir etkisi var. Başkasının hayal dünyasına girmek, bana kendimi müthiş hissettiriyor.



◊ Peki çekimler nasıl gidiyor, sette yolunda mı her şey?

- Set hayatı ne kadar yoğun olursa olsun sevdiğim işi yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir de “aile gibi olduk” deyimi gerçekten de doğruymuş. Oyunculardan tutun set arkasında çalışan onlarca insanla hep bir iletişim halindesiniz. Ne mutlu ki bana hepsini çok seviyorum, dizi bittiğinde nasıl ayrılacağız bilmiyorum.



BU SEZON DAHA AKLI BAŞINDA BİR YILDIZ VAR

◊ “Vatanım Sensin”in Yıldız’ı çok beğenildi. Onu canlandırdığınız diğer karakterler arasında nereye konumlandırıyorsunuz?

- Yıldız benim en bildiğim, her hareketine, her duygusuna tanık olduğum bir karakter. 1.5 sezondur benimle. Belli bir tarafa ait olmayan, hayatını yaşadıklarıyla şekillendiren bir genç kız. Savaşın yaşattıkları ve ailesini kaybetmenin acısı, tercihlerinin de değişmesine vesile oldu. Bu sezon daha aklı başında ve olgun bir Yıldız var. Karakterin belli bir renginin olmaması beni daha çok cezbediyor, çünkü ben hayatta kimsenin saf iyi ya da saf kötü olduğunu düşünmüyorum.



◊ Yıldız’la ortak ve farklı yanlarınız neler?

- Yıldız her an değişime hazır bir karakter. Ben de değişimin tutkunuyum. Hayatımın hiçbir anı stabil kalsın istemiyorum. Fikirlerim, zevklerim değişsin ki gelişebileyim. Yıldız sanki benden daha cesur, ben bazı konularda çekimser olabiliyorum. O konuda Yıldız’a benzemek isterdim. Yıldız önce kendini düşünürken ben karşı tarafı düşünüyorum.



BAZEN SADECE DURMAK İSTİYORUM

◊ “Vatanım Sensin”den sonra hayatınızda neler değişti?

- “Vatanım Sensin’den önce” ve “sonra” diyebileceğim kadar çok şey değişti ama en belirgini farkındalığım arttı. Kendime, oyun alanıma, hayatta var olan her şeye karşı. Bu işin beni ne kadar geliştirdiğini ve büyüttüğünü anladım.



◊ Diziden sonra en çok özlemini duyduğunuz şey ne oldu?

- Sakinlik. Çok kalabalıklaşmışım gibi hissediyorum. Bazen sadece durmak ve hiçbir şey yapmamak istiyorum.



◊ Şöhret olmak nasıl bir duygu? Tanınmak sizi besliyor mu, yoksa rahatsız mı ediyor?

- Tanınır olmak enteresan ve müthiş bir duygu. Başka meslekte olsam belki de hiç tanışamayacağım güzel insanlarla bir araya gelip sohbet edebiliyorum. Diğer yönden izleniyor olma hissi biraz rahatsız edici. Başlarda kontrollü olmalıyım, aşırı hareketlerde bulunmamalıyım düşüncesiyle kendimi kısıtlıyordum ama sonra bunun mümkün olamayacağını gördüm. Şimdi girdiğim ortamlarda mesleğimi unutmaya çalışıyorum. İnsan her anını kontrol ederek yaşarsa, başka birinin hayatını yaşıyor gibi olur.

OYUNCULAR NEFES TERAPİSİ YAPMALI

◊ Oyunculukta benimsediğiniz temel kural nedir?

- Yaşadığım o anı gerçek kılmak en temel kuralım. Neyi nasıl yaptığımın önemi yok. Rolü hissettiğim sürece, gerçek bir yere dayandırmaya çalışıyorum. Ve disiplin benim olmazsa olmazım. Psikolojik savaş veriyorsun her defasında. Özellikle dizi gibi uzun süren işlerde konsantrasyonu korumak ve ortaya iyi bir iş çıkarabilmek için disiplinli olmak zorundasın.

◊ Peki bir oyuncu hayatında neyi mutlaka bir kez denemeli sizce?

- Aklıma ilk gelen ‘nefes terapisi’ olabilir. Bence davranışlarımızın büyük bir kısmını bilinçaltımız yönetiyor. Neyi neden yaptığımızı bilmek, kendi farkındalığımızı artırmak için çok önemli. Oyuncunun da role girebilmesi ve onu geliştirebilmesi için kendisini tanıması şart. Nefes terapisi yaptığımda daha içime dönüp o anda kalabiliyorum. Sadece oyunculara değil herkese tavsiye ederim.

TİYATRO SAHNESİNDE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

◊ Hem dizide hem de sinemada yer aldınız. Peki tiyatro?

- Ah çok istiyorum. Tiyatro sahnesinde olmak, bir karakteri baştan sona bir anın içinde yaşamayı çok istiyorum. Oyunları hep en önden seyretmeye çalışıyorum. Sahnedekilerle oynuyormuşum gibi hissediyorum o zaman. Hatta bazen oyun verirken buluyorum kendimi!

VİCDAN VE SAMİMİYET HAYATIMIN MERKEZİNDE

◊ Hayatınızın merkezine koyduğunuz, size güç veren ve dengenizi koruyan şey ne?

- Vicdan ve samimiyet. Ne yaşarsam yaşayayım bu ikisi hep hayatımın merkezinde.



Celile Toyon, “Vatanım Sensin”de Pınar Deniz’in babaannesini canlandırıyor.