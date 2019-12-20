Yılbaşında ekrandalar!

Muğla’nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan çekimlerde ünlü şarkıcılar hem oyunculuk hünerlerini gösterdi hem de şarkılarıyla dizi ekibini coşturdu. Dört ünlü ismin konuk olduğu özel bölüm, 31 Aralık’ta TRT 1’de yayınlacak.

Yan yana gelmediler

Araları bozuk olan Hande Yener ile İrem Derici çekimlerde yan yana gelmemeye özen gösterdi.

40. yılını kutladı



Ümit Besen, “Sanat hayatımın 40. yılını ve yeni yılı Kalk Gidelim ekibi ile kutladık. Biz çok eğlendik seyirciye de geçeceğini umuyorum” dedi.