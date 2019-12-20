MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYılbaşında ekrandalar!
GeriTelevizyon Yılbaşında ekrandalar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.12.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yılbaşında ekrandalar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşında ekrandalar!

Ümit Besen, Hande Yener, İrem Derici ve İlyas Yalçıntaş, “Kalk Gidelim” dizisinin yılbaşı özel bölümü için kamera karşısına geçti.

Muğla’nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan çekimlerde ünlü şarkıcılar hem oyunculuk hünerlerini gösterdi hem de şarkılarıyla dizi ekibini coşturdu. Dört ünlü ismin konuk olduğu özel bölüm, 31 Aralık’ta TRT 1’de yayınlacak.

Yılbaşında ekrandalar

Yan yana gelmediler

Araları bozuk olan Hande Yener ile İrem Derici çekimlerde yan yana gelmemeye özen gösterdi.

Yılbaşında ekrandalar

40. yılını kutladı

Ümit Besen, “Sanat hayatımın 40. yılını ve yeni yılı Kalk Gidelim ekibi ile kutladık. Biz çok eğlendik seyirciye de geçeceğini umuyorum” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle