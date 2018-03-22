Yiğit Dikmen kimdir? Survivor Yiğit kaç yaşında, sevgilisi kim?
Survivor All Star kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Dikmen’in özel yaşamı yeniden gündeme geldi. İlk olarak 2014 sezonunda yarışan Yiğit Dikmen, yarışma sonrasında çeşitli dizi projelerinde yer almıştı. Son yıllarda ekranlardan uzak olan Yiğit Dikmen, 3 yıldır Buse Şengül ile birlikte. Peki Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Survivor 2018 All Star ‘da yaşanan sakatlıklar ardından kadroya yeni isimler katıldı, bu isimlerden biri de Yiğit Dikmen oldu. 2014 sezonundaki performansıyla beğeni toplayan ve uzun süre ıssız adada kalmayı başaran Yiğit Dikmen, 2018’de ise All Star takımına dahil edildi.
Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fiziki görüntüsünden sportmen kimliği belli olan Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynadı. 2011 yılından beri ise gittikçe popüler olma yolunda ilerleyen crossfit ile uğraşıyor. İlk televizyon deneyimini Survivor ile yaşayan Yiğit Dikmen, performansının yanı sıra Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kalmıştı. Acun Ilıcalı’nın televizyon dünyasına kazandırdığı pek çok isimden biri olan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv’de ekrana gelen ‘Şehrin Melekleri’ adlı dizide bir polisi canlandırdı. Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy'ın başrollerini paylaştığı Hayat Mucizelere Gebe adlı dizide ise Engin karakterine hayat verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Yiğit Dikmen, 3 yıldır Buse Şengül ile birlikte.
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