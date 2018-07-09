Yetenek Sizsiniz final bölümüyle sezonu tamamladı... Şampiyon kim oldu?
Yetenek Sizsiniz dün akşam 2018 sezonunun finalini yaptı. Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüriliğini üstlendiği Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2018 şampiyonunu sms oyları belirledi. Peki, Yetenek Sizsiniz şampiyonu kim oldu, finalde neler yaşandı?
Mart ayında yarı finalistlerini belirleyen Yetenek Sizsiniz, 8 Temmuz Pazar günü final yaptı. Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes – Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik – Mert Mengiç, Yetenek Sizsiniz şampiyonluğu için yarıştı. 6 finalistin kıyasıya mücadele ettiği final gecesinin sonunda Yetenek Sizsiniz 2018 şampiyonunu jüri ve seyirci oylaması belirledi. Mehir Miray Atıcı, Kuklamanya ve Queens Of The Dance, son üçe kaldı. Peki, Peki, Yetenek Sizsiniz şampiyonu kim oldu?
Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplandı. Çıkan oylama sonuçlarına göre ise Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu Queens Of The Dance oldu.
FİNAL NEDEN GEÇ YAPILDI?
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve finale kalan isimler belirlenmişti. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelenmişti. Çekimleri Bursa'da gerçekleşen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali dün akşam yayınlandı.
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