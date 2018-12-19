Yeşilçam'ın usta oyuncusu Edirne'de tatlıcılık yapıyor
Yeşilçam’ın ‘Ustura Kemal’ lakaplı oyuncusu Niyazi Talikacı’yı arayan çocukları Müge Anlı’nın sunduğu Tatlı Sert programına çıktılar. Çocukların istekleri çok geçmeden gerçek oldu.
Edirne’de tatlıcılık yapan Niyazi Talikacı, programa bağlandı. Yıllar sonra babalarını ilk kez karşılarında gözen çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.
Niyazi Talikacı kendisinin stüdyoya davet eden Müge Anlı’ya ‘İstanbul benim için bitmiştir’ yanıtını verdi.
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