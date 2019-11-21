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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol’un konusu ve kadrosu

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Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol’un konusu ve kadrosu

1999 yapımı Yeşil Yol, televizyon kanallarının sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. Amerikalı hikâye ve roman yazarı Stephen King'in eserinden uyarlanan Yeşil Yol, pek çok sinema ödülünde aday gösterilmişti. Peki, Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol’un konusu ve kadrosu

Yayınladığı dönemden bu yana en iyi filmler listesinde gösterilen Yeşil Yol'un oyuncuları ve konusuna dair bilgileri derledik:

Yeşil Yol 1999 yapımı dram filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Yeşil Yol filminin başrollerini Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke ve James Cromwell paylaşmaktadır.

YEŞİL YOL KONUSU

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar. Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

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