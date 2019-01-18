Yenilmezler’in oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Bazı ülkelerde Avengers Assemble olarak da bilinen Yenilmezler, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yenilmezler, H.I.E.L.D. adıyla bilinen uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury’in teşvikiyle bir araya gelen bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Peki, Yenilmezler’in oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Marvel’ın en sevilen serilerinden olan "The Avengers"ın sinema uyarlaması olan Yenilmezler’in başrollerini Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson yer alıyor. . Marvel'ın süper kahramanları Nick Fury, Hulk, Kaptan Amerika, Thor, Iron Man, Hawkeye ve Kara Dul'u (Black Widow) aynı karelerde göreceğimiz film yayınlandığı yıla damga vuran yapımlardan biriydi.
KONUSU
Yenilmezler, Marvel’in en çok iz bırakan kahramanlarını bünyesinde topluyor: Demir Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika, Hawkeye ve Black Widow. Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlıyor. S.H.I.E.L.D. adıyla bilinen uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı böylesi bir felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor. Takıma adam seçmek için dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor.
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