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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Yenilmezler Ultron Çağı oyuncuları kimler, konusu ne?

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Yenilmezler Ultron Çağı oyuncuları kimler, konusu ne?

Avengers ekibinin ikinci macerasının anlatıldığı Yenilmezler Ultron Çağı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda tekrar Joss Whedon’un oturduğu Yenilmezler Ultron Çağı, 1 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yenilmezler Ultron Çağı oyuncuları kimler, konusu ne?

Yenilmezler: Ultron Çağı (Özgün adı: Avengers: Age of Ultron), Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan ve Mayıs 2015'te vizyona giren süper kahraman filmi. Joss Whedon tarafından yönetilen filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Andy Serkis, Aaron Taylor-Johnson, Chris Evans, Elizabeth Olsen, Chris Hemsworth ve Robert Downey Jr. yer almaktadır. Film, Marvel Studios tarafından üretilip Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılmıştır. 2012 yapımı Yenilmezler filminin devam filmidir.

Film, öncelikli olarak Surrey'de bulunan Shepperton Stüdyoları'nda, ek sahneler ise İtalya, Güney Kore ve İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde çekilmişti.

KONUSU

Tony Stark etkin olmayan Ultron adlı barış koruyucu bir programı çalıştırınca, işler ters gider ve Dünyanın En Güçlü Kahramanları olan Demir Adam, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Kara Dul ve Şahingöz, gezegenin kaderi tehlikedeyken zorlu bir sınavdan geçerler. Yenilmezler, birden ortaya çıkan Hain Ultron'un korkunç planını hayata geçirmesini engellemek zorundadır, böylece huzursuz ittifaklar ve beklenmedik aksiyonlar evrensel bir maceraya zemin hazırlar.

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