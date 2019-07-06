Yenilmezler Ultron Çağı oyuncuları kimler, konusu ne?
Avengers ekibinin ikinci macerasının anlatıldığı Yenilmezler Ultron Çağı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda tekrar Joss Whedon’un oturduğu Yenilmezler Ultron Çağı, 1 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yenilmezler Ultron Çağı oyuncuları kimler, konusu ne?
Yenilmezler: Ultron Çağı (Özgün adı: Avengers: Age of Ultron), Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan ve Mayıs 2015'te vizyona giren süper kahraman filmi. Joss Whedon tarafından yönetilen filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Andy Serkis, Aaron Taylor-Johnson, Chris Evans, Elizabeth Olsen, Chris Hemsworth ve Robert Downey Jr. yer almaktadır. Film, Marvel Studios tarafından üretilip Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılmıştır. 2012 yapımı Yenilmezler filminin devam filmidir.
Film, öncelikli olarak Surrey'de bulunan Shepperton Stüdyoları'nda, ek sahneler ise İtalya, Güney Kore ve İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde çekilmişti.
KONUSU
Tony Stark etkin olmayan Ultron adlı barış koruyucu bir programı çalıştırınca, işler ters gider ve Dünyanın En Güçlü Kahramanları olan Demir Adam, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Kara Dul ve Şahingöz, gezegenin kaderi tehlikedeyken zorlu bir sınavdan geçerler. Yenilmezler, birden ortaya çıkan Hain Ultron'un korkunç planını hayata geçirmesini engellemek zorundadır, böylece huzursuz ittifaklar ve beklenmedik aksiyonlar evrensel bir maceraya zemin hazırlar.
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