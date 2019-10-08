Yeni yaşını sette kutladı
Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da 13 sezon boyunca Aylin Komiser karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Çınar, yeni yaşını çekimleri Antalya’da yapılan “Gümüş Adam” sinema filminin setinde kutladı.
Güzel oyuncu, Behnoosh Bakhtiari, Mehdi Soltani, Bahareh Kiyan Afshar, Nader Soleimani ve Iraj Nozari’nin de aralarında bulunduğu set ekibiyle birlikte pastasını kesti.
Dizideki rolünün bitmesiyle yeniden aksiyon ve macera türünde bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çınar, çekimlerin keyifli geçtiğini söyledi.
Yapımcılığını Parviz Amiri ve Ali Abdi’nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Muhammed Hüseyin Latifi’nin yaptığı filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
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